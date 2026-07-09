مسؤول روسي: طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم ناقلتي نفط في بحر آزوف

أعلن يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت ناقلتي نفط في بحر آزوف.



وأوضح، عبر تيليغرام، "جرى إجلاء طاقمي الناقلتين. واندلع حريق جراء الهجوم بالطائرات المسيرة. ولا تزال النيران مشتعلة في إحدى الناقلتين، في حين أُخمد الحريق بالكامل في الناقلة الأخرى".



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 73 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.



وذكر فيتالي كوروليوف القائم بأعمال حاكم منطقة تفير الروسية أن هجوما بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق في مستودع نفط، مضيفا أن أن الحريق جرى احتواؤه دون وقوع أي إصابات.

