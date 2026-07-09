القوات المسلحة الإيرانية تستهدف مواقع في الخليج ردا على الضربات الأميركية

أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيّرات، وذلك ردا على ضربات أميركية نُفذت في وقت سابق من اليوم نفسه، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.



وذكر الجيش الإيراني، بحسب وسائل الإعلام الرسمية، أنه "استكمالا لهجمات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد القواعد الأميركية في المنطقة"، استهدفت منظومة "باتريوت" لاعتراض الصواريخ في الكويت، ونظاما للإنذار المبكر في قطر، ومستودعات وقود في البحرين، وذلك باستخدام "عدد كبير من الطائرات المسيّرة الانقضاضية من طرازات مختلفة".