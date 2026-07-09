مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 28 تشرين الثاني

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس، مرسوما رئاسيا حدد فيه يوم السبت 28 تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية.



وأجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية في العام 2006 وفازت فيها حركة حماس متفوقة على فتح التي كانت مهيمنة في السابق، لتحتدم الخلافات بين الحركتين.



ونص المرسوم الرئاسي على "دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني".