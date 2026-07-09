إعلام إيراني: قذيفة أميركية سقطت قرب محطة بوشهر النووية

أكد نائب حاكم إقليم بوشهر الإيراني لوسائل إعلام رسمية أن قذيفة أميركية سقطت بالقرب من محطة بوشهر النووية.وأوضح المسؤول أن عدة مواقع في إقليم بوشهر، بما فيها المنطقة المحيطة بالمنشأة النووية، استُهدفت في هجمات أميركية.