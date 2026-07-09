إيران: الهجمات الأميركية تعرقل إعادة فتح مضيق هرمز

أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، أن الهجمات الأميركية على إيران وتدخلها في تغيير مسار الملاحة بمضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي تدريجيا، ويعرضان مصالح الدول المستفيدة منه للخطر.



وقال الحرس الثوري إن طاقة العبور تحت إشراف إيران تعافت إلى نحو 50 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوعين الماضيين، وأن زيادة هذه الطاقة يقتصر على السفن الحاصلة على تصاريح استخدام المسارات التي تحددها إيران.



وحذر الحرس الثوري من أن أي تدخل أميركي إضافي سيواجه ردا قاسيا.