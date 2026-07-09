الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأردن يعلن اعتراض ثمانية صواريخ أطلقتها إيران

أخبار دولية
2026-07-09 | 08:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأردن يعلن اعتراض ثمانية صواريخ أطلقتها إيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الأردن يعلن اعتراض ثمانية صواريخ أطلقتها إيران

     
أعلن الجيش الأردني في بيان أنه اعترض ثمانية صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه أراضي المملكة من دون وقوع إصابات، وذلك في ظل تبادل طهران وواشنطن ضربات جديدة الخميس.
     
وأورد بيان عسكري أن "أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت، اليوم الخميس، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية".
     
وبيّن أن "عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية"، مشددا على أن القوات المسلحة "لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان".
     
وكان المتحدث باسم الحكومة محمد المومني قال في وقت سابق عبر منصة إكس "تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، وتم التعامل معها والتصدي لها".
     
وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية الباسلة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة".
     
وهذه المرة الأولى يعلن فيها الأردن اعتراض مقذوفات أطلقتها إيران منذ 11 حزيران/يونيو، حين أفاد الجيش بإسقاط 20 صاروخا، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مركز قيادة أميركي في الأردن ردا على ضربات من واشنطن على الجمهورية الإسلامية.
     
واسقطت الصواريخ العشرين حينها في منطقة الأزرق (نحو 103 كيلومترات شرق عمان) بمحافظة الزرقاء.
     
وتضم منطقة الأزرق قاعدة موفق السلطي الجوية الأردنية التي شاركت من خلالها في السابق قوات اميركية وألمانية وبلجيكية وفرنسية بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
     
وتؤكد عمّان أن الأردن لا يضم قواعد أجنبية، إلا أن قوات محدودة من عدة دول تنتشر في بعض قواعد الجيش الأردني ضمن اتفاقيات تعاون وتدريب.
     
وأعلن الجيش الأردني مطلع نيسان/ابريل أن 281 صاروخا وطائرة مسيّرة من إيران استهدفت المملكة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، مؤكدا اعتراض 261 منها.
     
وبحسب السلطات، أسفرت الهجمات عن إصابة نحو 30 شخصا، غادروا جميعا المستشفيات.

أخبار دولية

اعتراض

ثمانية

صواريخ

أطلقتها

إيران

LBCI التالي
شي جينبيغ يعلن عن "خسائر بشرية فادحة" في حريق مصنع بالصين
إيران: الهجمات الأميركية تعرقل إعادة فتح مضيق هرمز
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-06-08

الجيش الإسرائيليّ: رصدنا إطلاق صواريخ من إيران وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد

LBCI
أخبار دولية
2026-06-08

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد دفعة صواريخ جديدة أطلقت من إيران

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-15

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذائف أُطلقت من جنوب لبنان ويقول إنه استهدف «تهديدات فورية» قرب قواته

LBCI
أخبار دولية
2026-06-05

إيران تعلن إطلاق "صواريخ تحذيرية" على مدمّرتين أميركيتين في خليج عمان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:59

مجلس وزراء الداخلية العرب يدين استهداف ناقلتي النفط والاعتداءات الإيرانية على دول خليجية

LBCI
أخبار دولية
08:25

شي جينبيغ يعلن عن "خسائر بشرية فادحة" في حريق مصنع بالصين

LBCI
أخبار دولية
08:13

إيران: الهجمات الأميركية تعرقل إعادة فتح مضيق هرمز

LBCI
أخبار دولية
08:00

وزارة الخارجية السورية: الإعلان الأميركيّ يمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
2026-07-07

قبل مباراة الأرجنتين ومصر… هذا ما تشير إليه القراءة الرقمية لأداء المنتخبين

LBCI
أمن وقضاء
2026-03-27

الاستهدافات الاسرائيلية طالت قرى كفررمان والدوير وحاروف في قضاء النبطية

LBCI
أخبار دولية
2026-06-24

أول انقطاع كبير للتيار الكهربائي في فرنسا بسبب موجة الحر

LBCI
أخبار دولية
2026-03-11

قائد الشرطة الايرانية يحذر من أن المتظاهرين سيتم التعامل معهم ك"أعداء"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:03

جولة للسفير الأميركيّ لدى بيروت

LBCI
أخبار دولية
08:00

وزارة الخارجية السورية: الإعلان الأميركيّ يمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات

LBCI
أخبار لبنان
07:53

وزير شؤون التنمية الإدارية في جولة تفقدية لمدينة النبطية وبلدة حبوش

LBCI
أخبار دولية
00:11

ترامب: أشكّ في مدى جدية إيران في إبرام اتفاق ولا أثق في أنهم سيلتزمون بأيّ صفقة مستقبلًا

LBCI
رياضة
13:43

بعد خروج مصر... اليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فرنسا تعزز حضورها في سوريا... هذا ما قاله مستشار وزير الإقتصاد السوري للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مرة أخرى... ترامب يخطف الأنظار في قمة الناتو في أنقرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

ترامب ينعى الهدنة مع إيران... فهل تعود الحرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أسامة الرحباني في قراءة فنية ساخرة لمونديال العم سام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
15:19

وزارة التربية تحدد مواعيد الامتحانات الرسمية للدورة الاستثنائية لعام 2026

LBCI
أمن وقضاء
14:52

الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا عنصرا من وحدة "قوة الرضوان" التابعة لحزب الله

LBCI
اسرار
00:16

أسرار الصحف المحلية ٩-٧-٢٠٢٦

LBCI
خبر عاجل
16:38

موقع نور نيوز الإيراني عن مصدر عسكري: القوات المسلحة الإيرانية ستشن هجوما "واسع النطاق" على قواعد الجيش الأميركي في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
10:54

ترامب: أعتقد أن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان... وهذا ما قاله بشأن سوريا

LBCI
خبر عاجل
14:21

وزير الخارجية الأميركي: الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس اليوم بنية إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب

LBCI
أمن وقضاء
09:08

قوى الأمن تُوقف مشتبهاً بعمليات احتيال إلكتروني وتدعو ضحاياه للتقدّم بشكاوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الإفراج عن الفنان فضل شاكر متوقع الليلة... إليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More