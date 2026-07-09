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الأردن يعلن اعتراض ثمانية صواريخ أطلقتها إيران
أخبار دولية
2026-07-09 | 08:21
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الأردن يعلن اعتراض ثمانية صواريخ أطلقتها إيران
أعلن الجيش الأردني في بيان أنه اعترض ثمانية صواريخ أطلقت من إيران في اتجاه أراضي المملكة من دون وقوع إصابات، وذلك في ظل تبادل طهران وواشنطن ضربات جديدة الخميس.
وأورد بيان عسكري أن "أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت، اليوم الخميس، 8 صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الأردنية".
وبيّن أن "عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية"، مشددا على أن القوات المسلحة "لن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان".
وكان المتحدث باسم الحكومة محمد المومني قال في وقت سابق عبر منصة إكس "تم إطلاق صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام على خلفية تعرض أجواء المملكة لاختراق بصواريخ أطلقت من إيران، وتم التعامل معها والتصدي لها".
وأكد أن "القوات المسلحة الأردنية الباسلة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد تتعرض له المملكة".
وهذه المرة الأولى يعلن فيها الأردن اعتراض مقذوفات أطلقتها إيران منذ 11 حزيران/يونيو، حين أفاد الجيش بإسقاط 20 صاروخا، بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف مركز قيادة أميركي في الأردن ردا على ضربات من واشنطن على الجمهورية الإسلامية.
واسقطت الصواريخ العشرين حينها في منطقة الأزرق (نحو 103 كيلومترات شرق عمان) بمحافظة الزرقاء.
وتضم منطقة الأزرق قاعدة موفق السلطي الجوية الأردنية التي شاركت من خلالها في السابق قوات اميركية وألمانية وبلجيكية وفرنسية بالحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وتؤكد عمّان أن الأردن لا يضم قواعد أجنبية، إلا أن قوات محدودة من عدة دول تنتشر في بعض قواعد الجيش الأردني ضمن اتفاقيات تعاون وتدريب.
وأعلن الجيش الأردني مطلع نيسان/ابريل أن 281 صاروخا وطائرة مسيّرة من إيران استهدفت المملكة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير، مؤكدا اعتراض 261 منها.
وبحسب السلطات، أسفرت الهجمات عن إصابة نحو 30 شخصا، غادروا جميعا المستشفيات.
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