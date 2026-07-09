وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا من نظيره القطري ودانا الهجمات الايرانية على الكويت والبحرين والاردن

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالًا هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأعرب الجانبان عن إدانتهما واستنكارهما للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وللتهديدات المستمرة التي تتعرض لها الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

كما تناول الجانبان الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار، وشددا على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لخفض التصعيد والحد من التداعيات السلبية للأزمة على المستويين الإقليمي والدولي.