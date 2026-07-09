مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي اليوم الخميس على مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات.



وقال المكتب في بيان إن ترامب أطلع نتنياهو على "التحركات الأميركية في الخليج".