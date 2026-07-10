إسرائيل تشاركت مع واشنطن معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني "جديد" لاغتيال ترامب

أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن إسرائيل تشاركت مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع معلومات استخباراتية بشأن مخطط إيراني جديد ومحدد لاغتيال الرئيس دونالد ترامب.



وتأتي هذه التقارير في وقت أثار فيه تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف من العودة إلى حرب شاملة، وبعد استخدام ترامب بشكل مثير للاستغراب طائرة رئاسية قديمة لمغادرة تركيا عقب انتهاء قمة لحلف شمال الأطلسي.



وذكرت شبكة "سي ان ان" نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن واشنطن كانت ترصد "تدفقا مستمرا" للمعلومات الاستخباراتية حول مخطط محتمل لاغتيال ترامب، "لكن التحذير الإسرائيلي كان جديدا ويتعلق بمخطط محدد".



كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر لم تكشفها، أن المعلومات الاستخباراتية وصفت مخططا "جديدا".



وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسسية "اير فورس وان" أثناء عودته من قمة حلف شمال الأطلسي "إنهم يريدون القضاء على الزعيم الأميركي - أي أنا. رأيت هذا الصباح أنني مدرج في كل قائمة من قوائمهم".