التلفزيون الإيراني: المرشد الإيراني الأعلى السابق ووري الثرى

ووري جثمان المرشد الإيراني الأعلى السابق آية الله علي خامنئي الثرى في مسقط رأسه بمدينة مشهد، وفق ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي، وذلك عقب مراسم دفن لم يظهر فيها نجله الذي خلفه.



وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية بأن "الجثمان الطاهر لقائد الثورة الشهيد ووري الثرى في رواق دار الذكر في ضريح الإمام الرضا".

