كوريا الشمالية تسعى لتوسيع قوتها النووية

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية قررت اتخاذ إجراءات لتعزيز قواتها النووية "من حيث الحجم والنوع" مع دعوة زعيم البلاد كيم جونج أون إلى تحديث قدرات الجيش.



وقالت الوكالة إن هذه الإجراءات وتصريحات كيم جاءت خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.



ووفقا للتقرير، قال كيم إنه لا يمكن تحقيق أمن كوريا الشمالية و"السلام الحقيقي" إلا من خلال بناء جيش قوي قادر على السيطرة على جميع التهديدات.



وأشارت الوكالة إلى أن الاجتماع وضع خططا لتجديد البنية التحتية التقنية لأنظمة القتال وتوسيع القوى النووية وتعزيزها وتوحيد المعايير في القواعد العسكرية وتحديثها.