قاليباف: الحرب مع الولايات المتحدة لن تنتهي "باستسلام" إيران

شدد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف على أن المواجهة مع الولايات المتحدة لن تنتهي "باستسلام" إيران، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية ستقوم "بالدفاع عن نفسها" إزاء كل انتهاك أميركي لمذكرة التفاهم بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.وقال قاليباف في خلال استقباله مسؤولا اندونيسيا، بحسب ما نقلت عنه وكالة إيسنا، "بالطبع، إنهاء الحرب هو أولوية لدول العالم، لكن على الجميع أن يعلم أن هذه المواجهة لن تنتهي أبدا باستسلام إيران".وأضاف بعد تبادل الضربات مع واشنطن هذا الأسبوع "كلما خان الأميركيون التفاهم، نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا بالكامل".