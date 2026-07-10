الولايات المتحدة تخفف قيود التصدير على الإمارات

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة عن تخفيف كبير في قيود التصدير المفروضة على الإمارات العربية المتحدة، ما يزيل الحواجز أمام مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ومعدات عسكرية إلى الدولة الخليجية الحليفة، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".



وقالت وزارة التجارة إنها سترفع تصنيف الإمارات بموجب قواعد التصدير الأميركية، وهي خطوة تعكس تصنيفها شريكا دفاعيا رئيسيا ودورها في دعم أهداف الأمن القومي الأميركي، بما في ذلك ما يتعلق بالحرب على إيران.



كما ستُزيل واشنطن القيود المفروضة على دعم برامج الطائرات المسيّرة في الإمارات.



وذكرت الوزارة أن الإجراء "مبرر في ضوء الشراكة العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة والإمارات، والتزام الإمارات بمنع تحويل مسار التكنولوجيا الأميركية الحساسة أو إساءة استخدامها".



وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة أنها ستسمح لحكومة الإمارات وبعض الشركات بالحصول على معدات حوسبة متطورة، تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي والخوادم، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير.



وجاء ذلك في إطار اتفاق تعاون أُبرم في أيار 2025، تعهدت بموجبه الإمارات ضخ استثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.



وأتت التغييرات فيما تسعى شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة ومصنعو الرقائق إلى توسيع حضورهم في منطقة الخليج، حيث تستثمر الدول الغنية بموارد النفط والغاز بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.



لكن الخطوة لاقت انتقادات حادة من السناتور الأميركية إليزابيث وارن التي اتهمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بمكافأة شركات إماراتية تربطها به علاقات مالية وثيقة.