مسؤولون: أميركا مصرة على التزام إيران بوقف الهجمات في مضيق هرمز

ذكر مسؤولون أميركيون كبار أن الولايات المتحدة تطالب بأن تصدر إيران بيانا علنيا يؤكد وقف الهجمات على السفن في مضيق هرمز، وفتح جميع المسارات في الخليج أمام الشحن بدون رسوم.



وأشار المسؤولون في تصريحات لمجموعة محدودة من الصحفيين في اتصال إلى أن المحادثات بين البلدين كانت مثمرة خلال الأيام الماضية.



وقال أحد المسؤولين: "ما نطالب به هو أن تصدر إيران بيانا رسميا يفيد بأن جميع مسارات مضيق هرمز مفتوحة، وأنها توقفت عن إطلاق النار على السفن. إما أن تصدر لنا هذا البيان، أو لن يكون لدينا ما يُرضيها".



وأفاد مسؤول رفيع المستوى بأن إيران أبلغت واشنطن بأن الهجمات الأحدث على السفن في المضيق كانت من "جزء مختل من منظومتها".



