كوريا الشمالية تندد بمساعي حلف الأطلسي "لتسريع التسلح"

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ نددت بمساعي الولايات المتحدة وبقية أعضاء حلف شمال الأطلسي إلى ما وصفته بتعزيز الكتل العسكرية وتسريع عمليات التسلح في أعقاب قمة لبحلف التي عقدت الأسبوع الماضي.



ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية القول إن بيونجيانج ستحمي سيادتها ومصالحها الأمنية، فضلا عن السلام الإقليمي، من خلال الممارسة المسؤولة لحقوقها السيادية.





