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ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة "ستبيد بالكامل" إيران إذا تم اغتياله
أخبار دولية
2026-07-11 | 00:12
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ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة "ستبيد بالكامل" إيران إذا تم اغتياله
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ترامب يهدد بأن الولايات المتحدة "ستبيد بالكامل" إيران إذا تم اغتياله
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة "ستبيد بالكامل" إيران إذا حاولت اغتياله أو نجحت في ذلك.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "هناك 1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تليها فورا آلاف الصواريخ الأخرى، في حال نفّذت الحكومة الإيرانية تهديدها الذي أعلنت عنه في أنحاء شتى من العالم، لاغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية، وفي هذه الحالة أنا".
وأضاف: "أعطيت الأوامر والجيش الأميركي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد، على إبادة وتدمير كل مناطق إيران بالكامل".
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