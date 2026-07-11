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هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن إصابة ستة أشخاص

أخبار دولية
2026-07-11 | 00:13
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هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن إصابة ستة أشخاص
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هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن إصابة ستة أشخاص

أسفر هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف عن إصابة ستة أشخاص السبت، في الوقت الذي تصعد فيه موسكو هجماتها على المدينة.
     
وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تليغرام: "ارتفع عدد المصابين في العاصمة إلى ستة".
     
وكان تكاتشينكو قد أكد في وقت سابق أن روسيا "تشن هجوما صاروخيا على العاصمة"، داعيا السكان إلى "البقاء في أماكن آمنة".
     
وأشار إلى أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بينما تلقى ثلاثة العلاج في موقع الحادث، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
     
وسمع صحافيو وكالة فرانس برس في كييف دوي موجتين من الانفجارات في الساعات الأولى من السبت، حيث انطلقت صافرات الإنذار بعد دقائق من الانفجار الأول.
 

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