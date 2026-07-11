الجيش النيجيري يقتل أكثر من 300 "إرهابي" في شمال البلاد المضطرب

قتل الجيش النيجيري أكثر من 300 عنصر من قطاع الطرق وعصابات الخطف وسرقة الماشية في ولاية زامفارا الشمالية الغربية هذا الأسبوع، وفق ما أفاد مسؤول في الولاية الجمعة.



وقال محمود محمد دانتاواسا، مفوض الإعلام في ولاية زامفارا، في بيان إن الجيش النيجيري استهدف هذه العصابات في منطقة غومي خلال عملية استمرت يومين و"أدت إلى القضاء على أكثر من 300 إرهابي".



وتقوم الجماعات الجهادية وعصابات قطاع الطرق بترويع المجتمعات في شمال ووسط نيجيريا، حيث تشن هجمات دامية وتفرض إتاوات على المزارعين وتقوم بعمليات خطف مقابل فدية.



ورصد محللون أمنيون تزايدا في التعاون بين العصابات الإجرامية التي يحركها الكسب المادي في بلد يعاني من الفقر، وبين الجماعات الجهادية التي تخوض تمردا مستمرا منذ 17 عاما في شمال شرق البلاد.