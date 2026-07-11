ثاني انقطاع شامل للكهرباء في كوبا في غضون خمسة أيام

شهدت كوبا الجمعة ثاني انقطاع شامل للتيار الكهربائي على مستوى البلاد في غضون خمسة أيام، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وشح الوقود جراء حظر أميركي مستمر منذ ستة أشهر، ما أدى إلى انهيار شبكة الكهرباء.



وأعلنت شركة الكهرباء العامة على منصة اكس حدوث "انهيار كامل للنظام الكهربائي الوطني" في الساعة 16,30 بالتوقيت المحلي (20,30 ت غ).



ولم تقدم الشركة تفسيرا لهذا الانقطاع الشامل للكهرباء، التاسع في الجزيرة منذ أواخر عام 2024 والرابع منذ مطلع العام الجاري.



وكانت كوبا لا تزال تعاني من نقص مزمن في الوقود عندما أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حظر إمدادات النفط عنها في كانون الثاني، في إطار حملة ضغط تهدف إلى إنهاء ستة عقود من الحكم الشيوعي.

