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اتصال بين بن سلمان وترامب... هذا ما جرى استعراضه

أخبار دولية
2026-07-11 | 03:54
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اتصال بين بن سلمان وترامب... هذا ما جرى استعراضه
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اتصال بين بن سلمان وترامب... هذا ما جرى استعراضه

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً اليوم، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجرى في خلال الاتصال، استعراض التطورات الراهنة في المنطقة، بما في ذلك المحادثات بين واشنطن وطهران.

وأكدا أهمية أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث بن سلمان مع ترامب علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها في عدد من المجالات، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

أخبار دولية

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