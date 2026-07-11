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خامنئي يتعهد بالثأر لوالده

أخبار دولية
2026-07-11 | 14:03
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خامنئي يتعهد بالثأر لوالده
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خامنئي يتعهد بالثأر لوالده

أعلن الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة نشرت عبر حسابه على تلغرام، أن الثأر لسلفه ووالده "مطلب الأمة" ولابد من تحقيقه.

وقال خامنئي في الرسالة: "نتعهد بالثأر لدماء القائد الشهيد وجميع شهداء هاتين الحربين من القتلة والمجرمين".

وأضاف: "الانتقام لا يتوقف على وجودي أو وجود بقية المسؤولين والانتقام سيتحقق حتما".

وتابع: "على قتلة المرشد الراحل أن يعلموا أنهم سيحاسبون على جرائمهم".

ولفت الى أن أحرار من أنحاء العالم سيؤدون قريبا جزءا من مهمة الانتقام من قتلة المرشد الراحل وبقية الشهداء.

أخبار دولية

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