شرطة برلين تعتقل رجلا احتجز امرأة داخل متجر

أفادت شرطة برلين بأنها تمكنت من السيطرة على رجل كان يحتجز امرأة منذ مساء الجمعة داخل متجر كبير في العاصمة الألمانية.



وقال فلوريان ناث المتحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن وحدة تدخل خاصة سيطرت على محتجز الرهينة بواسطة مسدس كهربائي، وتم اقتياده الى مركز الشرطة.



واوضحت الشرطة عبر منصة اكس أن الرجل والمرأة "اصيبا بجروح طفيفة وتلقيا مساعدة طبية في المكان".



واشار ناث الى أن الرهينة موظفة في المتجر الكبير الواقع في حي بجنوب برلين.



وبدأت عملية الاحتجاز قرابة الساعة 22,00 (20,00 ت غ) واستمرت نحو 12 ساعة أدلى خلالها الرجل "بمطالب مختلفة طوال الليل"، بحسب بيان سابق لشرطة العاصمة الالمانية.



وتم إرسال وحدات خاصة الى المكان وأغلقت الطرق المؤدية اليه.