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موجة حر جديدة في مناطق واسعة من الولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-07-11 | 16:01
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موجة حر جديدة في مناطق واسعة من الولايات المتحدة
صدر تحذير من موجة حر في الولايات المتحدة السبت يشمل نحو 44 مليون أميركي في منطقة جبال روكي والسهول الشمالية، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة 38 درجة مئوية.
وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن درجات الحرارة التي تفوق المعدلات الموسمية بكثير، قد تسجل مستويات قياسية تاريخية خلال نهاية الأسبوع، ولا سيما في مدينة سولت ليك عاصمة ولاية يوتا.
ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها الأحد لتتراوح بين 38 و43 مئوية في عدة ولايات شمالية، وهي مستويات تفوق المعدلات الموسمية بما يتراوح بين 8 و13 درجة.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن "موجة الحر الخطيرة" ستمتد لاحقا إلى المناطق الغربية والوسطى من البلاد الأسبوع المقبل، ما سيؤثر على ملايين الأشخاص، فضلا عن عرقلة جهود مكافحة حرائق الغابات الهائلة التي تجتاح حاليا ولايتي كولورادو ويوتا.
كما من المتوقع أن تسجل حرارة شديدة السبت في جنوب شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك ولاية فلوريدا، تزامنا مع مباراة ربع النهائي بين إنكلترا والنروج في كأس العالم لكرة القدم 2026.
في الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، موعد انطلاق المباراة، من المتوقع أن تصل الحرارة المحسوسة في ميامي إلى 43 درجة بسبب الرطوبة، علما أن الملعب غير مكيّف.
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