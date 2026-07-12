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الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"

أخبار دولية
2026-07-11 | 23:15
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الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز &quot;حتى إشعار آخر&quot;
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الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"

أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر" بعد استهدافه سفينة بإطلاق نار تحذيري خلال عبورها "مسارا غير مصرح به"، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية. 
     
وذكرت بحرية الحرس الثوري في بيان، أن "السفينة أصيبت بطلقات تحذيرية وتوقفت"، بحسب الوكالة. 

وقال البيان: "في أعقاب هذا الحادث، أولا، نظرا لظهور حالة انعدام الأمن هذه بسبب التدخل غير القانوني لجهات أجنبية، سيُغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر وحتى انتهاء التدخلات الأميركية في المنطقة، ولن يُسمح لأي سفن بالمرور عبره". 

كما هدد الحرس الثوري بمهاجمة القواعد الأميركية في منطقة الخليج.

أخبار دولية

الحرس الثوري الإيراني

إغلاق

مضيق هرمز

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