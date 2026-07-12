وفاة طفلين جراء اصطدام عبارة بجسر في شرق سوريا

أعلن الدفاع المدني السوري أن طفلين على الأقل توفيا بعد أن اصطدمت عبارة تقل أكثر من 35 شخصا بجسر في مدينة دير الزور بشرق سوريا أثناء عبورها نهر الفرات اليوم.



كما أعلن الدفاع المدني "نجاة أكثر من 15 مدنيا ممن كانوا على متن العبارة التي اصطدمت بالجسر الحربي... وسقط كل من كان على متنها في مياه النهر".



وقال: "تواصل فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين في موقع الحادث بالتعاون مع وزارة الدفاع والأهالي".