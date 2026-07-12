وزير الدفاع الأميركي: إيران اتخذت خيارا سيئا وها هي الآن تدفع الثمن

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن إيران أخطأت بإطلاقها النار على سفينة في مضيق هرمز ثم إغلاق المضيق أمام الملاحة، مشيرا إلى أنها تدفع الآن الثمن بمزيد من الغارات الأميركية.



وكتب وزير الدفاع الأميركي على منصة اكس: "إيران اتخذت خيارا سيئا، وها هي الآن تدفع الثمن"، في تعليق على بيان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الذي يعلن البدء بجولة ثالثة من الغارات على إيران ردا على هجوم الحرس الثوري على سفينة حاويات في المضيق.