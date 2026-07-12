الجيش الأميركي ضرب نحو 140 هدفا عسكريا في إيران

شنت الولايات المتحدة ضربات على نحو 140 هدفا عسكريا في إيران الأحد، وفق ما أفادت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في رد على هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.



وأعلنت سنتكوم في بيان، أن "الأهداف شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية وقدرات بحرية ومستودعات ذخيرة وشبكات اتصالات ومواقع للمراقبة الساحلية".

