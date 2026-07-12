الطاقم يتخلى عن السفينة المستهدفة من قبل إيران في مضيق هرمز

أفادت وكالة بحرية بريطانية بأن طاقم سفينة تضررت قبالة سواحل عُمان تخلى عنها اثر تعرضها لهجوم حمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤوليته.



وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سلطات عسكرية ومسؤول أمن السفينة أبلغاها "بأن الطاقم تخلى عن السفينة ويتواجد حاليا على متن قارب نجاة"، في إشارة إلى الحادث الذي وقع على بعد نحو 17 كيلومترا شرق عُمان.



وكانت إيران قد صرحت في وقت سابق بأنها استهدفت سفينة في مضيق هرمز بسبب تجاهلها تعليمات بضرورة استخدام مسار معتمد.