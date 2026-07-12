الجيش الأردني يعلن سقوط ثلاثة صواريخ إيرانية في أراضي المملكة

أعلن الجيش الأردني في بيان، أن ثلاثة صواريخ إيرانية سقطت فجر الأحد في أراضي المملكة من دون وقوع إصابات، وذلك في ظل تجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني سفينة في مضيق هرمز.



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "ثلاثة صواريخ آتية من الأراضي الإيرانية سقطت فجر اليوم في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة، من دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة".