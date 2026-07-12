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وفاة الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة آل ثاني
أخبار دولية
2026-07-12 | 01:30
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وفاة الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة آل ثاني
أعلن الديوان الأميري القطري وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير السابق للدولة ووالد الأمير الحالي، عن عمر ناهز الـ74 عاما.
وقال الديوان الأميري في بيان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم".
أخبار دولية
وفاة
الأمير السابق
قطر
حمد بن خليفة آل ثاني
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