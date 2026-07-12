ترامب ينعى ليندسي غراهام ويصفه بأنه "أحد أعظم الأشخاص"

نعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب حليفه البارز السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، واصفا إياه بأنه "أحد أعظم الأشخاص" الذين عرفهم، وذلك بعيد إعلان وفاته.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "السيناتور ليندسي غراهام، أحد أعظم الأشخاص الذين عرفتهم على الإطلاق، توفي! كان دؤوبا في العمل ووطنيا أميركيا حقيقيّا. سيفتقده الجميع كثيرا".