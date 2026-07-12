الهند تعلن أن 11 من مواطنيها كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم قبالة سواحل عُمان أحدهم مفقود

أعلنت الهند أن 11 من مواطنيها كانوا على متن سفينة تعرضت لهجوم في المياه قبالة سواحل شرق سلطنة عمان، وسط تبادل للضربات بين إيران والولايات المتحدة.



وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: "من بين المواطنين الهنود الأحد عشر الذين كانوا على متن السفينة، تم إنقاذ 10 منهم حتى الآن، بينما لا يزال مواطن هندي واحد في عداد المفقودين".