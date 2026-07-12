قطر تصف القصف الإيراني على أراضيها وعلى دول عربية مجاورة بأنه "تصعيد خطير": نحتفظ بحقنا الكامل في الرد

دانت وزارة الخارجية القطرية تجدّد القصف الإيراني على أراضيها وأراضي دول خليجية مجاورة، واصفة إيّاه بأنه "تصعيد خطير"، ومشدّدة على ضرورة الوقف الفوري والشامل للأعمال العسكرية في المنطقة.



واعتبرت الخارجية القطرية في بيان، أن "استمرار الاعتداءات تصعيد خطير من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية"، قائلة: "نحتفظ بحقنا الكامل في الرد وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".