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سلطنة عُمان تستنكر القصف الذي استهدف أراضيها

أخبار دولية
2026-07-12 | 05:29
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سلطنة عُمان تستنكر القصف الذي استهدف أراضيها
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سلطنة عُمان تستنكر القصف الذي استهدف أراضيها

استنكرت الحكومة العمانية القصف الذي استهدف أراضيها، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، وذلك فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف السلطنة مع دول خليجية أخرى، في ظل تبادل الهجمات مع الولايات المتحدة.
     
وقالت وكالة الأنباء العمانية في منشور على منصة إكس: "تؤكد سلطنة عُمان إدانتها واستنكارها لهذا الاستهداف"، الذي وقع بعد ساعات على زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للبحث في مسألة مضيق هرمز.
 
وأشارت الوكالة إلى أنّ السلطنة أكدت أنّها "تتّخذ الإجراءات اللّازمة كافّة للتعامل مع هذه المُستجدات حفاظا على سلامة البلاد والقاطنين بها".

أخبار دولية

سلطنة عُمان

القصف

الحرس الثوري الإيراني

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