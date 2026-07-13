إيران: الضربات الأميركية الأخيرة "أجهضت" جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية

نددت إيران بشدة بالضربات الأميركية الأخيرة على أراضيها، متهمة واشنطن بـ”اجهاض" جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وجاء البيان بُعيد إعلان الجيش الأميركيّ عن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران ل"تقويض" قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

واعتبر بيان الخارجية الإيرانية أنّ "هذه الهجمات الوحشية لا تعد انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة فحسب بل تشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".

وقال إنّ هذه الهجمات "أجهضت جميع الجهود المبذولة خلال الأشهر القليلة الماضية لخفض التوتر وإرساء السلام في منطقة غرب آسيا".

واتهمت طهران "النظام الأميركيّ بالتسبب في عودة انعدام الأمن في مضيق هرمز وتعطيل الملاحة التجارية الدولية من خلال تدخله العلنيّ في عملية تنفيذ إيران للترتيبات اللازمة" في المضيق.