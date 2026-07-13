الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إيران: الضربات الأميركية الأخيرة "أجهضت" جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية

أخبار دولية
2026-07-12 | 23:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إيران: الضربات الأميركية الأخيرة &quot;أجهضت&quot; جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إيران: الضربات الأميركية الأخيرة "أجهضت" جميع الجهود الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية

نددت إيران بشدة بالضربات الأميركية الأخيرة على أراضيها، متهمة واشنطن بـ”اجهاض" جميع الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية. 

     

وجاء البيان بُعيد إعلان الجيش الأميركيّ عن شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران ل"تقويض" قدرتها على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

     

واعتبر بيان الخارجية الإيرانية أنّ "هذه الهجمات الوحشية لا تعد انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة فحسب بل تشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين".

     

وقال إنّ هذه الهجمات "أجهضت جميع الجهود المبذولة خلال الأشهر القليلة الماضية لخفض التوتر وإرساء السلام في منطقة غرب آسيا".

     

واتهمت طهران "النظام الأميركيّ بالتسبب في عودة انعدام الأمن في مضيق هرمز وتعطيل الملاحة التجارية الدولية من خلال تدخله العلنيّ في عملية تنفيذ إيران للترتيبات اللازمة" في المضيق

آخر الأخبار

أخبار دولية

الضربات

الأميركية

الأخيرة

"أجهضت"

الجهود

الدبلوماسية

الأشهر

الماضية

LBCI التالي
حريق "استثنائي" يجتاح غابة فونتينبلو بالقرب من باريس
مقتل شخص وإصابة أربعة في ضربات أميركية استهدفت جنوب غرب إيران
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-06-10

الخارجية الإيرانية: الجهود الدبلوماسية مع واشنطن "تضررت" بعد الضربات الجوية

LBCI
أخبار دولية
2026-06-11

وزارة الخارجية الإيرانية: الضربات الأميركية الأخيرة جعلت وقف إطلاق النار "بلا معنى عمليا"

LBCI
أخبار دولية
2026-05-19

قطر تقول إن الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تحتاج إلى "مزيد من الوقت"

LBCI
أخبار دولية
2026-06-06

إيران تندد بـ"انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار" بعد الضربات الأميركية الجديدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:14

حريق "استثنائي" يجتاح غابة فونتينبلو بالقرب من باريس

LBCI
أخبار دولية
23:53

مقتل شخص وإصابة أربعة في ضربات أميركية استهدفت جنوب غرب إيران

LBCI
أخبار دولية
23:45

الحرس الثوريّ الإيرانيّ: استهدفنا قواعد أميركية في الأردن والبحرين

LBCI
أخبار دولية
23:39

الجيش الأميركيّ أعلن الانتهاء من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران استهدفت عشرات المواقع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-16

سلام لـ"بلومبرغ": الحكومة منفتحة على توسيع دورها في "الميكانيزم" وتعزيز الجهود لنزع سلاح حزب الله

LBCI
منوعات
2026-07-11

بكلمة "مرحباً"... قصّة الفتى جوزيف تتحوّل إلى "يوم عالمي لإلقاء التحيّة"

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-14

الجزيرة: غارتان إسرائيليتان على بلدة عربصاليم ومحيط بلدة تفاحتا جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-15

اللبنانية الأولى جالت في مجمّع المبرّات التربوي الرعائي: المجتمعات المتماسكة وحدها قادرة على مواجهة الأزمات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:55

فوز منتخب لبنان للناشئين بلقب غرب اسيا في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

بين يد الله والـVAR… هكذا تعبّد طريق الارجنتين في كأس العالم

LBCI
رياضة
13:50

هالاند حديث الساعة... والنرويج تخرج مرفوعة الرأس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من جامعة البلمند إلى سوق العمل دفعة 2026 تبدأ رحلتها المهنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

قصة العيشية من التهجير الى الاجتياح فالاسناد... وتيريز تروي احدى فصولها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

رحيل الأمير حمد باني قطر الحديثة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

هرمز يشتعل… والخليج على حافة الانفجار

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:37

أطلق النار من مسدّس حربيّ نحو قريبه وتوارى عن الأنظار... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الأحد في الجنوب الحياة أقوى من الحرب

LBCI
اقتصاد
04:42

قرار لوزير المالية حدد بموجبه آلية الاستفادة من التخفيضات على غرامات التحقق والتحصيل

LBCI
أخبار دولية
04:04

ترامب ينعى ليندسي غراهام ويصفه بأنه "أحد أعظم الأشخاص"

LBCI
فنّ
13:52

كارثة جوية في البهاما... مصرع 10 أشخاص بينهم أعضاء فرقة موسيقية معروفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لارنكا المعلّقة إليكم ما حصل بعد إطلاق رحلات جونيه البحرية

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الراعي: لبنان مدعوّ إلى أن يختار طريق الدولة لا منطق الدويلات وطريق الحوار لا لغة السلاح

LBCI
أخبار دولية
03:35

وفاة السيناتور الأميركي ليندسي غراهام عن 71 عاما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More