برلين تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على هجمات إلكترونية منسوبة لموسكو

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها استدعت السفير الروسي للاحتجاج على هجمات إلكترونية منسوبة لموسكو استهدفت الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات جديدة على روسيا بالتعاون مع بريطانيا على خلفية هذه الهجمات.



وقالت متحدثة باسم الوزارة لصحافيين: "استدعينا صباح اليوم السفير الروسي إلى وزارة الخارجية على خلفية الهجمات الإلكترونية العدائية".