الكرملين يصف قمّة باريس بشأن أوكرانيا بأنها "تحالف لمؤجّجي الحروب"

وصف الكرملين القمّة التي تستضيفها باريس لـ"تحالف الراغبين" في شأن أوكرانيا، بأنها تجمُّع لقادة "لا يريدون السلام"، مؤكدا أن موسكو ستتابع أعمالها "عن كثب".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إنه تحالف لمؤجّجي الحروب"، متّهما أعضاءه بالسعي إلى "مواصلة الحرب".



وأضاف: "هذه هي الدول التي تتّخذ إجراءات عدائية ضدّ روسيا، ولذلك سنراقب ما يجري عن كثب".