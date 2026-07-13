الخارجية الإيرانية تندد بالهجوم على مطار صنعاء

نددت إيران بالهجوم الذي استهدف مطار صنعاء بعدما أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها استهدافها مدرجه لمنع طائرة إيرانية من الهبوط.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله إن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه اعتداء على السيادة الوطنية لليمن ووحدة أراضيه".