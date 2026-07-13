عراقجي ردا على ترامب: إيران كانت وستبقى "حارسة" مضيق هرمز

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن ايران كانت وستبقى حارسة المضيق.



وقال الوزير، في منشور على منصة "إكس"، "الرئيس الأميركي محق تماما. يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك".



وأضاف بنبرة ساخرة: "من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها. سنكون منصفين".