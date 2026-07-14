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الحرس الثوري الإيراني: استهداف ناقلتين في مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-07-13 | 23:58
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الحرس الثوري الإيراني: استهداف ناقلتين في مضيق هرمز
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الحرس الثوري الإيراني: استهداف ناقلتين في مضيق هرمز

نقل إعلام إيراني عن الحرس الثوري الإيراني قوله في بيان إنه جرى استهداف ناقلتين عملاقتين "مخالفتين" وتعطيلهما في مضيق هرمز، بعد أن تجاهلتا التحذيرات وأغلقتا أنظمة الملاحة وحاولتا المرور عبر "مسار ملغوم".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيانه، أن الولايات المتحدة "تحرض السفن على استخدام مسار غير قانوني"، وأن التعاون مع "العدو المعتدي" سيؤدي إلى أضرار وتأخير في إعادة فتح المضيق، فضلا عن أزمة طاقة عالمية.
 

أخبار دولية

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