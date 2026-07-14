ترامب: الاتفاق مع إيران ما زال "ممكنا"

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب ما زال "ممكنا"، رغم الضربات الأميركية الجديدة على إيران وإعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية.



وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي: "نعم، أعتقد أن الاتفاق ممكن. بالتأكيد أعتقد ذلك".



وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق معهم قبل يومين، ثم قالوا "لا يمكننا إبرام هذا الاتفاق. يجب مواصلة التفاوض بشأنه"".

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنه يريد من دول الخليج أن تعوض الولايات المتحدة عن مساهمتها في حماية مضيق هرمز.