ترامب يشير إلى احتمال وجود طائرات إيرانية مسيرة في كوبا: "إذا كانت لديهم بالفعل وهو أمر وارد فسنتعامل معه"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين يوم الاثنين أن الولايات المتحدة تهاجم القدرات الإيرانية ذات الصلة بمضيق هرمز، وذلك وسط تصاعد التوتر العسكري بين الجانبين.وأعلن الجيش الأميركي الاثنين شن ضربات جديدة ضد إيران، لكن ترامب قال للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه لم يقرر بعد ما إذا كان من غير الممكن التوصل إلى تسوية تفاوضية مع طهران.وأشار ترامب إلى احتمال وجود طائرات إيرانية مسيرة في كوبا.وقال: "إذا كانت لديهم بالفعل، وهو أمر وارد، فسنتعامل معه".وأضاف: "ليست لدينا أي مشكلة. لن نسمح بحدوث ذلك، من المحتمل أنهم يخزنون البعض. نحقق في الأمر الآن".