ترامب يخطر الكونغرس رسميا باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران

أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إخطارا رسميا إلى الكونغرس يفيد باستئناف الأعمال القتالية ضد إيران في السابع من تموز، وهي رسالة ترى إدارته أنها تفتح نافذة جديدة مدتها 60 يوما لاستخدام القوة العسكرية في المنطقة من دون موافقة الكونغرس.وقال ترامب في الرسالة التي حملت تاريخ العاشر من تموز، والتي اطلعت عليها رويترز: "أصدرتُ توجيهات بهذه العملية العسكرية تماشيا مع مسؤوليتي عن حماية الأميركيين والأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح سياستها الخارجية".وتضمنت الرسالة تفصيلا بالإجراءات التي اتخذها ترامب، بما في ذلك إصدار أمر بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في السابع من نيسان، والذي تم تمديده، وجهود إدارته للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع.وتطرق ترامب إلى مذكرة التفاهم التي وقعها مع إيران في 17 حزيران، قائلا إن إيران انتهكتها بمهاجمة سفن تجارية في مضيق هرمز مما دفعه إلى إصدار أوامر بشن ضربات جديدة على الجمهورية الإسلامية.