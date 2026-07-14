المحكمة العليا البرازيلية تحظر على نجل بولسونارو زيارة والده طوال الحملة الانتخابية

حظرت المحكمة العليا البرازيلية على المرشّح الرئاسي فلافيو بولسونارو زيارة والده، الرئيس السابق جايير بولسونارو الخاضع للإقامة الجبرية، إلى حين إجراء الجولة الأولى من الانتخابات المقرّرة في تشرين الأول.



وفي نهاية الأسبوع، تلا فلافيو بولسونارو على يوتيوب رسالة بخط يد والده الممنوع من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سواء بشكل مباشر أو عبر طرف ثالث.



وقال قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس إن فلافيو بولسونارو أبدى "استخفافا" بالحظر، واعتبر أنها ليست المرة الأولى التي يبدي فيها "عدم احترام لأوامر المحكمة".



وأمر بتعليق حق فلافيو بولسونارو في الزيارة لمدة 90 يوما، وهو إجراء ينتهي مفعوله بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البرازيل في الرابع من تشرين الأول.



ومنح مورايس وكلاء الدفاع عن جايير بولسونارو مهلة 48 ساعة لتقديم توضيح بشأن الرسالة وتلاوتها.



ويمضي جايير بولسونارو البالغ 71 عاما عقوبة بالحبس 27 عاما لإدانته بالتخطيط لانقلاب لقلب نتيجة انتخابات عام 2022 التي فاز بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.



وأمضى الرئيس السابق أشهرا عدة في السجن قبل أن يُسمح له بإكمال عقوبته في الإقامة الجبرية بسبب مشكلات صحية.



وهو اختار نجله الأكبر فلافيو، وهو سناتور، خلفا له في زعامة المحافظين في البلاد.



وبعدما حقّق صعودا في استطلاعات الرأي التي أفادت بسباق محموم بينه وبين لولا، تعرّضت حملة فلافيو بولسونارو لانتكاسة بسبب فضيحة مالية وخروج تفاصيل خلاف عائلي إلى العلن.



وتراجعت نسب تأييده في أيار بعدما أظهر تسجيل صوتي أنه طلب من مصرفي متورط في فضيحة احتيال ضخمة تمويل فيلم هوليوودي عن والده بعنوان "الحصان الأسود".



وفي الشهر الماضي، نشرت السيدة الأولى السابقة ميشيل بولسونارو مقطعي فيديو على إنستغرام شرحت فيهما خلافها مع ابن زوجها، وقالت إنه أهانها ولم يحترمها في نزاع حول مرشحي الحزب.



وفي رسالته، دعا جايير بولسونارو حلفاءه إلى تنحية خلافاتهم جانبا والالتفاف خلف حملة نجله الانتخابية.



وقال تريسي راينالدت، وهو محام في حملة فلافيو بولسونارو، إن قرار مورايس "مخالف للقانون وغير دستوري". ولفت في بيان، الى أن القرار ينتهك الحق في تلقي زيارات من أفراد الأسرة والحفاظ على تواصل مع العالم الخارجي.



وأشار إلى أن فلافيو بولسونارو يتولى أيضا مهمة الدفاع عن والده بصفته محاميا، وأن الحظر "ينتهك بالتالي حق المحامي في التواصل مع موكله".