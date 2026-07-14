الأردن يعلن إسقاط أربعة صواريخ دخلت مجاله الجوي أُطلقت من إيران

أعلن الجيش الاردني في بيان، أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت أربعة صواريخ أُطقلت من إيران من دون وقوع إصابات بشرية أو اضرار مادية.



ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله ان "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر الثلاثاء، 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني آتية من الأراضي الإيرانية"، مشيرا الى ان "أنها لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".