فنزويلا تعين ممثلها لدى الولايات المتحدة وزيرا جديدا للخارجية

عيّنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز الدبلوماسي فيليكس بلاسينسيا وزيرا للخارجية بدل إيفان خيل الذي يشغل المنصب منذ العام 2023، فيما تواجه البلاد تبعات الزلزالين المدمرين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 4500 شخص.وقالت رودريغيز على تلغرام: "أعلن للبلاد أنني قررت دمج وزارتي العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية (...) لقيادة هذه المرحلة الجديدة، عيّنت الدبلوماسي فيليكس بلاسينسيا" الذي كان يشغل منصب رئيس البعثة الدبلوماسية لفنزويلا في الولايات المتحدة.وعُيّن إيفان خيل وزيرا للعلوم والتكنولوجيا.وكان بلاسينسيا الذي شغل منصب سفير بلاده لدى المملكة المتحدة وكولومبيا والصين، تولى سابقا منصب وزير الخارجية (2021-2022) قبل أن يصبح رئيسا للبعثة الدبلوماسية لكراكاس في واشنطن. والبلدان اللذان استأنفا علاقاتهما الدبلوماسية في آذار بعدما قطعت عام 2019، لم يعينا بعد سفيرين متبادلين.ويأتي هذا التغيير مع إعلان الولايات المتحدة التي اعتقلت الرئيس السابق نيكولاس مادورو في 3 كانون الثاني، تقديم مساعدات تبلغ حوالى 400 مليون دولار ونشر سفينتين حربيتين لمساعدة فنزويلا، وفق السفارة الأميركية.وجاء في التقرير الرسمي الذي نشره رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز عبر حسابه على تلغرام الاثنين، أن حصيلة ضحايا الزلزالين بلغت 4561 قتيلا، مع بقاء حصيلة المصابين على حالها عند 16 ألفا و740 جريحا.ولا تتطرّق السلطات إلى عدد المفقودين الذين قدرتهم الأمم المتحدة بنحو 50 ألف شخص بعد يومين من الكارثة، في حين تشير تقديرات أخرى إلى نحو 10 آلاف.