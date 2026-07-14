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رئيسة فنزويلا بالوكالة: إنتاج النفط في البلاد "لم يتأثر" بالزلزالين
أخبار دولية
2026-07-14 | 01:33
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رئيسة فنزويلا بالوكالة: إنتاج النفط في البلاد "لم يتأثر" بالزلزالين
أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز أن إنتاج النفط في البلاد "لم يتأثر" جراء الزلزالين المدمّرين اللذين أسفرا عن مقتل أكثر من 4500 شخص الشهر الماضي.
وأشارت رودريغيز الى أن فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات مؤكدة من النفط الخام في العالم، كانت تضخ 1,2 مليون برميل يوميا، أي بزيادة نحو 10 في المئة في غضون عام، وأن الحكومة لا تزال واثقة من تحقيق نمو قوي هذا العام.
ويتركز إنتاج النفط الخام الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، في بحيرة ماراكايبو في الشمال الغربي وحزام أورينوكو في الشرق.
وتقع المنطقة الأكثر تضررا جراء الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات في 24 حزيران، وهي ولاية لا غوايرا الساحلية الشمالية، بين هاتين المنطقتين.
أخبار دولية
فنزويلا
ديلسي رودريغيز
النفط
الزلزالين
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