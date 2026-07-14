ثمانية قتلى بينهم ضابط كبير في شرطة حماس في غارة إسرائيلية على غزة

أفادت مصادر طبية وأمنية بمقتل ثمانية فلسطينيين بينهم ضابط كبير في الشرطة التابعة لحماس، في غارة جوية إسرائيلية على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.



وقالت وزارة الداخلية التابعة للحركة، في بيان تلقته وكالة فرانس برس، إن "الاحتلال استهدف بغارة جوية مركزا للشرطة في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد ثمانية أشخاص من بينهم مدير المركز العقيد محمد مروان سالم، وعدد من الضباط والأفراد".



وأكد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى الشفاء بغزة وصول الجثث الثماني.