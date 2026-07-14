إسرائيل تقول إنها جاهزة للمضي قدما بشأن "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان

ذكر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه يتوقع أن تساعد المباحثات مع لبنان التي تُجرى في روما الثلاثاء، على إحراز تقدم بشأن انسحاب قوات بلاده من "منطقتين تجريبيتين" في جنوب لبنان.



وقال ساعر للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في القدس "نحن مستعدون للمضي قدما في هاتين المنطقتين التجريبيتين. آمل، وأعتقد، بأن هذه الجولة من المناقشات في روما ستدفع نحو إنجاز ذلك".