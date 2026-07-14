ترامب: قررت استبدال رسوم أميركية 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية

أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب فرض حصار كامل، فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها.كما أعلن استبدال رسوم أميركية 20% باتفاقيات تجارية واستثمارية ستبرمها دول الخليج المختلفة مع واشنطن.وقال ترامب: "مضيق هرمز مفتوح أمام جميع حركة السفن باستثناء إيران".